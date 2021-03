Usa: addio parola radio, in Italia RTL1025 anticipa tempi con la radiovisione

30 marzo 2021 a

a

a

La radio non è morta. Non morirà mai. Questa non è una notizia, ma una certezza. Partiamo da qui per aprire una parentesi molto più ampia che crea un asse tra l’talia - America. Stavolta, però, è il nostro Paese a diventare modello di riferimento con una vera, epocale, trasformazione della radio.

Mentre negli States alcuni siti annunciano che il colosso radiofonico Entercom, dopo oltre 50 anni, cambia nome e diventa Audacy, in Italia RTL1025 già da anni supera il tradizionale concetto di radio facendo scuola anche oltreoceano.

Video su questo argomento Vasco Rossi esalta i Maneskin: "Rivoluzione Sanremo, il popolo del rock ha votato"

La notizia che riguarda il colosso americano viene ampiamente anticipata in Italia da RTL1025, che riesce per prima - vent’anni fa -a rivoluzionare il sistema della comunicazione facendo “cambiare pelle” alla radio con l’arrivo della “radiovisione”. Un’esperimento che riesce perfettamente, oggi imitato da tutti.

Insomma, il concetto espresso da David Field (Ceo del colosso radiofonico americano), sembra la sintesi di un esperimento portato avanti da Lorenzo Suraci più di 20 anni fa. Verrebbe da dire: 10-0 per l’Italia, che batte l’America. “Ci siamo trasformati completamente. E quindi è necessario adottare un nome che ci rappresenti nella nuova realtà mediatica, in linea coi tempi e i cambiamenti delle tecniche di fruizione dei contenuti”, racconta Field. Un concetto chiarissimo.

Video su questo argomento Dante, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro mette in musica il V Canto dell'Inferno



Ma l’impresa di Lorenzo Suraci, patron di RTL1025, iniziata tantissimi anni fa appare come un’operazione “cross-mediale” senza precedenti che unisce radio, televisione, digital (e ovviamente la musica). E non si tratta solo di radio: l’offerta del gruppo RTL1025 (con tre radio in Fm, RTL102.5- Zeta - Freccia e le 8 del digital space) va al passo con i tempi. Da una parte i nuovi contenuti: podcast, approfondimenti e dall’altra la musica. Tutto nella cornice più affascinante di sempre, la radio (in simulcast con la tv). Che cambia pelle e sperimenta nuovi linguaggi.

Massimo Giletti debutta in radio su "Rtl 102.5", è Fedez l'ospite della prima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.