DiMartedì, dai vaccini agli spostamenti: approfondimento su La7

Va in onda una nuova puntata del programma di La7, DiMartedì. Stasera, martedì 30 marzo 2021, l'appuntamento è su La7 col talk show condotto da Giovanni Floris. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società.

DiMartedì, Zingaretti e Lorenzin fra gli ospiti di Floris con Davigo

Secondo le anticipazioni del sito tpi.it, questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà, ovviamente, della situazione sanitaria, economica e sociale. La campagna vaccinale dovrà avere in poco tempo una decisa accelerata, per arrivare, come auspicato da Mario Draghi, entro aprile a vaccinare 500 mila persone al giorno. Un aiuto può arrivare dall’aumento delle dosi consegnate dalle cause farmaceutiche, e dall’arrivo dal 19 aprile del siero Johnson&Johnson. Inoltre il ministro della Salute Speranza ha firmato un importante accordo con i farmacisti per le vaccinazioni. Ci prepariamo intanto ad una Pasqua blindata, con tutto il Paese in zona rossa, anche se nei giorni del 3, 4 e 5 aprile sarà possibile spostarsi una volta al giorno in massimo due persone (più gli under 14) entro la stessa Regione per fare visita ad un parente.

L'epidemiologa Salmaso: "Contagi in calo dalla prossima settimana"



Anche di questo si parlerà con ospiti, esperti, politici e giornalisti. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Appuntamento dunque stasera, 30 marzo, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Per quanto concerne gli ospiti della trasmissione - abitualmente ufficializzati nel tardo pomeriggio dello stesso giorno della messa in onda - a trenta minuti dall'inizio del programma non erano stati ancora comunicati sui canali social della trasmissione La7.

Sul condono Zanetti contro Davigo: "Spero non sia così approssimativo sulla giustizia"

