L'Eredità, Adenia è la nuova campionessa. Ma fallisce alla ghigliottina

30 marzo 2021 a

a

a

Adenia è la nuova campionessa de L'Eredità. E' stata la veterinaria ad aggiudicarsi la puntata di martedì 30 marzo del programma condotto da Flavio Insinna che va in onda su Rai 1 prima del Tg della sera. La campionessa era arrivata alla ghigliottina con 210 mila euro. Dopo la scelta delle parole resta con 52.500 . Le parole chiave sono tenere, cassa, conti, latte, caffè, tempo. Adenia ci pensa per il canonico minuto con la consueta suspence in studio e a casa. La neo campionessa riflette poi scrive sul talloncino quella che pensa essere la sua soluzione. "Ho pensato a diverse parole". Alla fine ha scelto la chiave fondi. Invece la parola giusta era invece sospeso. Dunque niente vincita in beneficenza. Appuntamento a domani.

L'Eredità, Carlo nuovo campione. Ma niente soldi in beneficenza: alla Ghigliottina sbaglia Partita

Al triello erano andati Guglielmo, Gabriele e Adenia. Guglielmo sfrutta subito lo sbaglio dei suoi avversari e indovina una domanda sull'uomo più ricco del mono portandosi a 50 mila euro. Dunque è lui a guidare prima delle anticipazioni del Tg 1. Poi la Adenia, che nella vita fa il veterinario, indovina la risposta sui materiali utilizzati nelle fabbriche dei rosari. Dunque Adenia raggiunge Guglielmo a 60 mila euro e poi va a 70 mila ma sbaglia la risposta su una canzone degli Equipe 84 che poi viene indovinata dal campione uscente Gabriele che sbaglia ma poi sfrutta lo sbaglio degli avversari e così fa il primo passo verso la ghigliottina con 80 mila euro.

L'Eredità, Roberta torna campionessa: ma alla Ghigliottina non brilla nella Danza

Per lui una domanda sul calcolo delle probabilità. "Bene così mia mamma insegna matematica", ha commentato. Ma non è bastato regalando la sua eredità a Guglielmo che indovina e dunque sale a 140 mila euro. L'ultimo ostacolo è un quesito su Giorgio De Chirico e dunque fallisce all'ultimo passo lasciando tutto ad Adenia che indovina e va alla fase finale con 210 mila euro.

L'Eredità, Gabriele è il campione. Alla Ghigliottina vince e dona 32.50o

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.