Oroscopo del Corriere di mercoledì 31 marzo 2021, le previsioni segno per segno

30 marzo 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 31 marzo 2021: qui di seguito le previsioni delle stelle segno per segno. Ecco che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non abbiate il timore di esprimere ciò che provate. Qualsiasi siano le conseguenze è comunque importante mantenere viva la comunicazione.

Oroscopo del Corriere di sabato 27 marzo 2021, le previsioni segno per segno



TORO

Se state aspettando delle risposte non c’è bisogno di logorarsi, a volte arrivano da sè. Ma non rimandate troppo decisioni importanti.

GEMELLI

La sensibilità non è un difetto, ma può causarvi qualche sbalzo d’umore in più. Cercate di non trasformare ogni problema in ansia.

CANCRO

A volte bisogna mettere da parte tutti i piani e lasciarsi andare alle sensazioni del momento. Non abbiate paura delle vostre emozioni.

LEONE

Riscoprire alcuni rapporti che sembravano finiti può aiutarvi a recuperare l’armonia. Non prendete sotto gamba le nuove prospettive.

VERGINE

Qualche incertezza potrebbe turbarvi, ma non è il caso di farsi prendere dal panico. Tenete saldamente tra le mani le redini della vostra vita.

BILANCIA

Non dovete temere di lasciarvi andare con una persona. Chi di voi ha sofferto in passato ora potrà godere di un lungo periodo di serenità.

Oroscopo del Corriere di lunedì 29 marzo 2021, le previsioni segno per segno



SCORPIONE

La forma fisica non è proprio al top oggi. La settimana vi ha visto impegnati e soprattutto avete consumato molte energie inutilmente.

SAGITTARIO

Finalmente iniziano a girare due soldini in più, il periodo della carestia dovrebbe essere terminato. Avete buone idee, fatele fruttare.

CAPRICORNO

La libertà è ciò che tutti desiderano, ma è anche ciò che tutti temono. In questo periodo dovete essere coraggiosi: non abbiate paura!

ACQUARIO

Il vostro cuore in questo periodo sta battendo più forte che mai e vi sentite al settimo cielo. Una persona appena conosciuta vi ha colpito.

PESCI

Dovete essere più sinceri non solo con voi stessi, ma soprattutto con il partner. Se qualcosa vi turba, parlatene a cuore aperto subito.

L'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 30 marzo: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.