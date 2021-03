Matilda De Angelis, il nuovo fidanzato è Nayt: il video rimosso su Leonardo e il gangster del 1500

30 marzo 2021 a

Matilda De Angelis è senza dubbio l'attrice italiana del momento. Dopo la partecipazione al festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice insieme ad Amadeus e Fiorello nella serata iniziale di martedì 2 marzo e la miniserie The Undoing in cui ha recitato con Hugh Grant e Nicole Kidman, l'attrice è tra le protagoniste della serie evento di Rai1, Leonardo, dedicata al grande Leonardo Da Vinci. Martedì 30 marzo è in programma un altro episodio su Rai1 e Matilda De Angelis, con la sua spontaneità, ha risposto ironicamente alle critiche sulla fiction, accusata di essersi allontanata troppo dalla realtà per l'invenzione di un fatto di cronaca che avrebbe coinvolto il protagonista.

"Non potevamo fare una rottura di pa***", aveva già affermato a Domenica In nel corso di una intervista a Mara Venier. Su Instagram è andato in scena il secondo atto: "Ci vediamo stasera con la serie 'gangster del 1500' meglio conosciuta come Leonardo", ha scritto nella didascalia del breve video pubblicato su Instagram in cui ricorda l'appuntamento in tv. Il video però è stato rimosso dalla stessa attrice dopo un'ora per via forse di qualche polemica che avrebbe creato sempre sui social. Matilda ha taggato nel video il nuovo fidanzato, William Mezzanotte, in arte Nayt. Ventiseienne di professione rapper, è nato a Isernia nel 1994 e ha iniziato a scrivere testi già a 15 anni.

E' passato da etichette indipendenti alla Sony Music. Da 2012 a oggi ha inciso 5 album, due Ep e altrettanti Mixtape. Ha lavorato da solo e in collaborazione con Tha Supreme, Gemitaiz, Jamil, Tre e Nicola Siciliano. Ha scritto inoltre un libro, Non voglio fare cose normali, pubblicato nel 2019 da Mondadori Electa. Ora la storia con Matilda De Angelis, che d'altronde in una recente intervista aveva così commentato: "L'amore è sempre imprevedibile". Proprio come lei.

