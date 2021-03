Micaela Ramazzotti, dall'ex fidanzato Andrea Iannozzi ai figli Jacopo e Anna con Paolo Virzì

30 marzo 2021 a

Micaela Ramazzotti è una famosa attrice italiana, nota al grande pubblico anche per il suo matrimonio con il regista Paolo Virzì. Nata il 17 gennaio del 1979 sotto il segno del Capricorno, la carriera di Micaela è iniziata quando, a 13 anni, ha mandato la sua foto ad un giornale ed è stata contattata per prendere parte a un fotoromanzo. A 17 anni la prima comparsata ne La via degli angeli di Pupi Avati. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, il suo idolo da bambina era Marilyn Monroe. Rapporto complicato invece con la scuola: "Studiare era per me una fatica bestiale - ha raccontato in una vecchia intervista a Grazia -. Così marinavo la scuola, rubavo nei grandi magazzini, giocavo a biliardo in una bisca. Nel sottoscala di casa mi toglievo le gonne a pieghe da brava bambina per mettere le calze a rete e i tacchi. Povera mamma, gliene ho fatte di tutti i colori".

Per quanto riguarda appunto la sua vita privata, Micaela ha avuto una relazione con l’imprenditore Andrea Iannozzi, il quale ha rivelato a DiPiù di essersi profondamente pentito di averla lasciata: “Quando rivedo in televisione la mia ex fidanzata Micaela Ramazzotti - ha affermato -, ripenso sempre con nostalgia ai nostri cinque lunghi anni di amore passati insieme. E ho un rimpianto: quello di averla lasciata. Se potessi tornare indietro nel tempo, non farei lo stesso errore”. Il matrimonio con il regista Paolo Virzì è arrivato nel 2009, e dalla loro relazione sono nati i due figli Jacopo, nel 2010, e Anna, nel 2013. Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono separati nel novembre del 2018, a sorpresa, viste le passate dichiarazioni dell’attrice nei confronti del suo compagno nonché padre dei suoi figli. Nel febbraio 2019 tuttavia la famiglia si è ricomposta e la coppia è tornata insieme.

