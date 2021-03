Selvaggia Roma, il ballo sexy in reggiseno. Instagram impazzisce | Video

30 marzo 2021 a

Selvaggia Roma continua a provocare e stuzzicare i suoi fans su Instagram : L'influencer romana ha postato un nuovo video bollente sul suo profilo del social di successo. Un collage di filmati nei quali balla in maniera provocante mettendo in mostra le sue generose forme. A partire dal seno generoso, coperto da un sensuale reggiseno di pizzo nero trasparente. Nel video la showgirl, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ammicca ai suoi followers che sembrano aver gradito stando a quanto scrivono nei commenti. "Ti amo sempre di più Selvaggia. Sei fra le donne che ammiro molto e che sicuramente sa come capire ciò che fa Donna complimenti davvero a te come tutte le Donne che sono come te perché sì che sai e sanno come contraddistinguersi"; "Sei bellissima oltre che simpaticissima", "Ma avvisami prima di postare, mi fai svenire impreparata".

L'influencer romana, con oltre un milione di followers, ex corteggiatrice a Uomini e Donne e poi concorrente di Temptation Island, sembra essersi rilanciata dopo la partecipazione al Grande Fratello. Anche se, va detto, sui social la sua fama è stata sempre alle stelle. Nelle ultime settimane ha pubblicato una serie di foto e video bollenti che hanno infiammato il suo profilo. Una popolarità che sarebbe stata notata anche da Ilary Blasi che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, avrebbe fatto di tutto per averla a L'Isola dei famosi. Tuttavia, almeno ufficialmente, la partecipazione dell'influencer romana è stata smentita.

"Con il suo manager Giulio Borgognoni, che le cura l'immagine, ringraziamo chi ha speso delle parole per Selvaggia Roma, ma siamo proiettati in un futuro differente, non esclusivamente televisivo - ha spiegato qualche giorno fa Lele Mora all'AdnKronos - In questo momento la facciamo studiare con dei grandi maestri, la stiamo preparando come facciamo sempre quando abbiamo un artista da lanciare. La volevano sull'Isola, è vero, ma noi non siamo dell'idea: Selvaggia è una ragazza che ha fatto molto bene, anche al Grande fratello, ha delle grandi doti, ha delle qualità, e per questo deve prepararsi bene”.

