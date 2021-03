Fabio De Luigi, dall'amore con Jelena Ilic sono nati i due figli Dino e Lola

30 marzo 2021 a

a

a

Fabio De Luigi è un attore italiano, cresciuto prima in tv e poi approdato, con altrettanto successo, al cinema. Nato l’11 ottobre 1967 a Santarcangelo di Romagna, dopo essersi diplomato al liceo artistico l’attore ha prestato servizio all’Aeronautica. Successivamente si è iscritto all’Accademia delle Belle Arti di Bologna e si è laureato in pittura. Il suo debutto da comico è arrivato nel 1990, quando partecipa al concorso La Zanzara d’Oro. Ma la notorietà arriva più tardi grazie a Zelig e a Mai dire Gol, con la Gialappa's Band, dove De Luigi interpreta personaggi che diventeranno un simbolo per un'intera generazione, uno su tutti il cantante Olmo.

Che tempo che fa, anticipazioni domenica 6 dicembre: tra gli ospiti Roberto Bolle, Sabrina Ferilli, Ligabue ed Elisa

Senza dimenticare il modello Fabius e l’Ingegner Cane. La carriera nel cinema di Fabio è iniziata alla fine degli anni Novanta con Matrimoni di Cristina Comencini, Asini di Antonella Grimaldi, ma soprattutto Tutti gli uomini del deficiente insieme a Claudia Gerini e Aldo, Giovanni e Giacomo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Fabio De Luigi è legato sentimentalmente dal 1998 a Jelena Ilic, di origini serbo croate. In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attore ha dichiarato: "Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici - ha spiegato -. Lei, che è serba, viveva in Romagna da cinque anni; non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali. Poi sono arrivati gli intrusi", ha ironizzato l'attore parlando dei figli.

Questa sera in prima tv il film di Fabio De Luigi "10 giorni senza mamma"

De Luigi entra nel dettaglio: "La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà - ha continuato a scherzare nell'intervista -. Non è gelosa, è una donna molto sicura e risolta. Anche io non sono geloso, solo quando ho avuto il motivo di esserlo". L’amore con Jelena Ilic è stato suggellato dalla nascita di due figli: Dino, primogenito nato nel 2007, e Lola, nata nel 2011.

Ti presento Sofia, la commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti: trama e trailer | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.