Ti presento Sofia, la commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti: trama e trailer | Video

30 marzo 2021 a

a

a

Appuntamento con la commedia nella prima serata di martedì 30 marzo su Canale5. Alle 21,40 circa andrà in onda il film in prima tv Ti Presento Sofia. Il film è diretto da Guido Chiesa ed è un remake italiano del film argentino Se Permetti non parlarmi di Bambini. I protagonisti del film sono Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. La pellicola è uscita nei cinema italiani nel 2018, incassando circa 3 milioni di euro. Ti presento Sofia è prodotto da Maurizio Totti e Alessandro Usai per Medusa Film e Colorado Film. Questo il trailer ufficiale.

La trama vede appunto come protagonista Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato ma papà premuroso, concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini.

Ascolti tv lunedì 29 marzo, Makari chiude in bellezza e batte l'Isola dei famosi 2021

Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve. Una commedia senza dubbio divertente, che esalta le capacità di De Luigi nelle situazioni in cui appare in difficoltà. Splendida, come sempre, Micaela Ramazzotti, quanto mai a suo agio nelle commedie. Appuntamento quindi su Canale5 nella prima serata di martedì 30 marzo, a partire dalle 21,40.

Luca Ward, il successo per aver dato la voce a Il Gladiatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.