Wanda Nara, bacio social con Mauro Icardi: "Prendimi la vita e gioca con il mio cuore" | Foto

Dichiarazione d'amore di Wanda Nara al suo Mauro Icardi. Dichiarazione ovviamente andata in scena sui canali social della modella e influencer argentina e rivolta ai suoi 7,5 milioni di follower su Instagram. Wanda appare in versione sexy, con una canottiera bianca che esalta le sue forme esplosive. Wanda è insieme al marito Icardi, lo bacia con passione e gli dedica questa filastrocca, che accompagna l'immagine tramite la didascalia: "La mia persona preferita ha un bel viso - si legge -. Ha un angelo nel sorriso. Ha un cuore, e alla mia persona preferita canto questa piccola cosa giocosa, prendimi la vita. Gioca con il mio cuore".

Non è la prima volta che Wanda Nara dedica un post social al marito Icardi. Con lui ha avuto le figlie Francesca e Isabella, mentre dall'unione con il precedente marito, Maxi Lopez, sono nati tre figli maschi: Valentino, Benedicto e Constantino. Siamo certi poi che anche l'estate prossima, in sede di calciomercato, Wanda Nara si occuperà alla perfezione del marito, a caccia di una nuova sistemazione perché ormai ai margini nella rosa del Psg, chiuso dai fenomeni Neymar e Mbappè e dall'ascesa del giovane azzurro Moise Kean.

Le squadre in pole position sono Roma e Juventus, alla ricerca di un attaccante in grado rispettivamente di sostituire Dzeko, in rotta con l'ambiente giallorosso, e Morata, non integratosi a pieno nei meccanismi di Andrea Pirlo. Soluzioni gradite all'argentino, che però possono essere percorribili soltanto con la formula del prestito, considerando come i 50 milioni del cartellino attualmente sono fuori dalla portata dei club italiani. Più defilato il Milan, che sta decidendo se rinnovare o meno con Ibrahimovic. Intanto, in attesa che le trattative entrino nel vivo, Wanda Nara è concentrata sul suo profilo Instagram, regalando scatti sexy e nei quali tuttavia esprime spesso il suo amore per il marito Mauro.

