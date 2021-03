Patrizia De Blanck, la figlia Giada con Giuseppe Drommi. Il flirt con Califano: "A letto ci sapeva fare"

30 marzo 2021 a

Patrizia De Blanck è una discendente di una famiglia nobile veneziana, famosa al grande pubblico per le frequenti apparizioni televisive. Nata a Roma il 9 novembre 1940 (sotto il segno dello Scorpione), è la figlia di Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore di Cuba. La contessa (bellissima) è divenuta una vera e propria star televisiva quando, negli anni Sessanta sbarcò come valletta a Il Musichiere.

Qualche decennio dopo partecipò a due reality show: Il Ristorante nel 2005 e L’Isola dei Famosi nel 2008, fino al Grande Fratello Vip 5 nel 2020. Per quanto riguarda la sua vita privata, il suo primo matrimonio lo ha celebrato a 20 anni, con il baronetto inglese Anthony Leigh Milner. La loro storia è durata però solo pochissimi mesi, a causa di un tradimento. Patrizia ha infatti rivelato di aver scoperto suo marito a letto con il suo migliore amico. In seguito, nel 1971, si è sposata con il console di Panama Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Dalla loro relazione tuttavia è nata l’unica figlia di Patrizia, Giada De Blanck, venuta alla luce il 18 febbraio 1982.

Grande Fratello Vip 5, la contessa De Blanck incontra sua figlia Giada e piange: "Mi ha salvato la vita due volte" | Video

Nel corso della sua vita comunque, Patrizia De Blanck avrebbe avuto vari e tanti amanti. La De Blanck ha infatti confessato spesso le sue scappatelle: tra i personaggi più famosi che hanno avuto un flirt con Patrizia, spiccano Alberto Sordi e Franco Califano: "Prima che me lo chiediate, a letto ci sapeva fare, parecchio”, ha rivelato la Contessa sul conto del cantautore in una vecchia intervista al Corriere della Sera. Altra rivelazione piccante che la De Blanck ha rilasciato negli anni, quella legata a una liaison con una sua amica. Le due trascorsero in albergo una notte di passione: "Ma non accadde più e non ne parlammo mai”, dichiarò in seguito la contessa in un’intervista.

Patrizia De Blanck, confessione al Grande Fratello Vip 5: "Ho coltivato marijuana senza saperlo" | Video

