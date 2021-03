Matilde Gioli, trasparenze hot su Instagram. E Paola Iezzi si arrende a tanta bellezza | Foto

30 marzo 2021 a

Matilde Gioli fa impazzire i suoi follower su Instagram. L'attrice milanese, protagonista in Doc Nelle tue mani insieme a Luca Argentero nella fiction di Rai1 più vista della stagione, ha regalato ai suoi fan uno scatto ad alto tasso di sensualità. Un gioco raffinato con il viso splendido sullo schermo di un cellulare e il resto del corpo sullo sfondo, con trasparenze hot che lasciano intravedere il suo seno perfetto. Tra i commenti all'immagine, appare quello di Paola Iezzi, componente del celebre duo Paola & Chiara, che ha postato una emoticon con le mani alzate, come a dimostrare la rassegnazione di fronte a tanta bellezza. Impossibile darle torto.

Matilde Gioli è appunto un'attrice nata a Milano il 2 settembre 1989, sotto il segno della Vergine. Estremamente riservata nella vita privata, durante una vecchia intervista rilasciata a IoDonna ha dichiarato di essere felicemente fidanzata con Matteo, operatore finanziario. Qualche tempo dopo tuttavia, come rivelato da lei stessa ad Amica, la loro storia è finita. Attualmente pare essere single.

Torna Doc Nelle tue mani, nel cast Matilde Gioli. Vita privata e carriera, dal primo successo con Virzì al flirt con il collega Scianna | VIDEO SKY

“Ci deve essere libertà, ho bisogno di una persona che non mi metta le briglie - ha spiegato appunto a Grazia parlando delle dinamiche di coppia -, ma che corra con me, perché è innamorato del mio bisogno di essere lasciata andare. Tanto io, nel mio prato, torno sempre”. Durante una puntata di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone, ha rivelato di aver subito un brutto incidente quando aveva 16 anni. Mentre si trovava in piscina, un ragazzo tuffandosi dal trampolino, da un’altezza di 5 metri, le è letteralmente atterrato sulla schiena. Ha portato un busto in ferro per un anno e mezzo ma non ha avuto problemi ben più gravi. “Sono una miracolata”, ha detto a tal proposito. E le foto su Instagram dimostrano tutta la sua bellezza.

