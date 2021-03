Luca Ward, l'amore per i tre figli, i due matrimoni e il successo per aver dato la voce a Il Gladiatore

30 marzo 2021 a

Luca Ward è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.

L'attore e doppiatore romano, ha compiuto 60 anni la scorsa estate, è un figlio d'arte. Rimasto orfano da bambino - il padre morì a causa di un aneurisma - deve gran parte del suo successo per aver dato la voce italiana a Russell Crowe ne Il gladiatore, a Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, Keanu Reeves nella trilogia di Matrix, Hugh Grant nella saga di Il diario di Bridget Jones, Pierce Brosnan in quattro episodi della saga di James Bond, Brandon Lee ne Il corvo, e altri film di grande successo. Parallelamente però ha portato avanti la carriera di attore, al cinema e a teatro. Ha iniziato da bambino in alcuni sceneggiati Rai, ha interpretato inoltre il personaggio di Massimo Forti nella soap-opera CentoVetrine e del duca Ottavio Ranieri nella serie tv Elisa di Rivombrosa, entrambe trasmesse da Canale 5. Nel 2010 ha partecipato al reality L'isola dei famosi, da cui è stato costretto a ritirarsi a una settimana dall'inizio del programma a causa di un problema fisico dovuto a un trauma alla colonna vertebrale. A seguito di accertamenti medici al rientro in Italia, gli sono state diagnosticate le fratture di due vertebre e dell'osso sacro. Dal 2012 è uno dei protagonisti della fiction di Canale5 Le tre rose di Eva, in cui interpreta Ruggero Camerana. Dal 2016 al 2017 è coprotagonista nella soap Un posto al sole. Dal 2018 è la voce narrante in Ulisse - Il piacere della scoperta, programma documentaristico di Rai 1. Nel 2019 è la voce di Mufasa nel film Il re leone, remake dell'omonimo film del 1994.

Luca è padre della doppiatrice Guendalina Ward, avuta dalla doppiatrice Claudia Razzi, sua ex moglie, dalla quale si è separato dopo 25 anni di matrimonio. È diventato padre di Lupo nel 2007 e di Luna nel 2009, avuti dall'attrice Giada Desideri. I due si sono sposati nel luglio 2013.

