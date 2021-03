7Cervelli, nuova puntata di Okkupèto col meglio degli ultimi dieci appuntamenti

30 marzo 2021 a

Va In onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 31 marzo, la ventesima puntata di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli.

Come sempre, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e sul nostro sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andà in onda giovedì sera alla stessa ora.

All’interno della puntata, ribattezzata “Dieci + Dieci e Lode”, i fan potranno riapprezzare i migliori scherzi tra quelli realizzati negli ultimi dieci appuntamenti. Tra le vittime presenti in questo “Best of” troviamo un signore responsabile di uno sfortunato incidente con un cinghiale e un proprietario di un capannone, minacciato da due malintenzionati dell’Est Europa.

Non potevano mancare, poi, la simpatica “proposta musicale” fatta a Dj Ralf e la bizzarra richiesta ad un fabbro per il pappagallo di un noto cantante, così come una delle sfuriate di gelosia del temibile marito della “Ludo de Gubbio”.

Gli spettatori potranno infine riapprezzare le divertenti esibizioni di Laura Chiatti e Marco Bocci alle prese con il dialetto perugino. Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354. Okkupèto continuerà ancora infatti, visto il crescente successo. Un programma che prevede scherzi telefonici a persone ignare delle chiamata di Luca e Fabrizio (i 7Cervelli, insieme al loro staff) ma il programma si sta anche caratterizzando per il fatto che molti ospiti vip accettano di prendere parte a questa trasmissione divertente nello stile dei 7Cervelli che per la prima volta si cimentano in un programma televisivo tutto loro, Adesso va in onda un'altra puntata che raccoglie il meglio dell'ultima produzione così come era già accaduto nel corso delle prime dieci puntate. Una occasione, quella di domani, per rivedere i momenti più divertenti di Okkupèto.

