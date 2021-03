Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci alla madre: "Papà esiste ancora?". Gelo in studio | Video

30 marzo 2021 a

Puntata ricca di colpi di scena a L'Isola dei famosi 2021, quella andata in onda su Canale5 lunedì 29 marzo. Dopo la sconfitta al televoto di Vera Gemma contro Gilles Rocca e Awed (la figlia d'arte però potrebbe rientrare in gioco da Parasite Island, dove attualmente è con Brando Giorgi, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani), si è svolta la prova leader che ha decretato vincitrice Angela Melillo. Poi ecco le nomination, con il gruppo che ha nominato Awed, mentre la Melillo ha scelto Miryea Stabile.

"Va be', è un gioco", ha affermato a caldo l'ex Pupa de La pupa e il secchione, per poi avventurarsi su un discorso contorto legato a una presunta gaffe fatta con la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ilary ha prontamente troncato il discorso: "Ok, l'hai presa benissimo", ha sottolineato la conduttrice. Tra i personaggi tuttavia che si stanno distinguendo a L'Isola dei famosi 2021, c'è senza dubbio Drusilla Gucci, che sta stupendo il pubblico per il suo modo di fare e di parlare, vagamente naif. Sempre nel corso dell'ultima puntata di lunedì 30 marzo, Drusilla, collegata con lo studio di Canale5, ha salutato alla sua maniera la madre.

"Volevo sapere dalla mamma se papà è ancora vivo, se esiste ancora, visto che in collegamento c'è sempre solo mia mamma", ha dichiarato la Gucci, facendo calare il gelo nello studio. Poi la Blasi ha puntato nuovamente sull'ironia: "Quando si dice l'ottimismo", ha detto Ilary. Poi la madre di Drusilla ha rassicurato la figlia sulle condizioni del padre. Ma il video con le parole della concorrente del reality è diventato subito virale. Già nella puntata precedente Drusilla aveva stupito tutti, rivelando come sia una collezionista di ossa di animali. Insomma, Drusilla sembra una ragazza tutta da scoprire.

