Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: Cannoletta e la Morlacchi tra gli affetti stabili

Secondo appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, e in onda dalle 14 dal lunedì al venerdì. Nel salotto della conduttrice tanti ospiti e tanti temi affrontati, dall'attualità politica all'emergenza sanitaria da Covid, con in primo piano tuttavia i personaggi del mondo dello spettacolo, dalla musica alle fiction televisive targate Rai. Nella puntata di martedì 30 marzo come sempre diversi gli ospiti in studio e in collegamento.

Tra i cosiddetti affetti stabili, vale a dire le figure chiamate a commentare le notizie e a interloquire con gli ospiti intervistati da Serena Bortone, ci sarà Mariolina Cannuli, storica ex Signorina Buonasera, tra le annunciatrici Rai più famose. Poi Jessica Morlacchi, cantante che da giovanissima visse un momento di gloria inattesa con la band cult dei Gazosa, con la canzone Www Mi piaci tu, interpretata proprio sul palco dell'Ariston di Sanremo, tra le Nuove proposte. Dopo una lunga lontananza dalle scene, Jessica è tornata da concorrente a Tale e quale show nel 2020, la trasmissione condotta da Carlo Conti.

Ultimo affetto stabile è Massimo Cannoletta, il super campione de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Cannoletta ha vinto al gioco 280.000 euro, frutto di 51 puntate da campione. Il divulgatore di Lecce si è quindi ritagliato uno spazio importante nel programma di Serena Bortone, che gli ha affidato la rubrica Massimo 5 minuti, in cui Cannoletta approfondisce alla sua maniera un aspetto di storia o cultura. In studio, al pianoforte, anche Memo Remigi, che allieterà il programma con stacchi musicali che richiamano successi del passato. Una presenza decisamente apprezzata dal pubblico, per un talk show che sfiora i 2 milioni di spettatori al giorno. Appuntamento dunque con Serena Bortone alle 14 di martedì 30 marzo, sempre su Rai1, con la puntata di Oggi è un altro giorno.

