Dayane Mello, il nuovo fidanzato è De Martino o Balotelli? Lei intanto è sexy in bikini | Foto

30 marzo 2021 a

Continua a correre il gossip su Dayane Mello, la splendida top model brasiliana reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5. Dayane è ancora ufficialmente single, ma su di lei ci sono le voci di una storia in corso con Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, con il quale ci fu un breve flirt anche nel 2017. Ma non è il solo fidanzato attribuito alla brasiliana, visto che qualche indiscrezione la vorrebbe insieme a Mario Balotelli, anche in questo caso sarebbe un ritorno di fiamma. Tutto è partito da questa dichiarazione rilasciata dalla Mello pochi giorni fa: "Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia (Sofia con Stefano Sala ndr), nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato”, ha affermato. Intanto lei, lontano dal gossip, ha pubblicato una foto super sexy di lei in bikini in barca, sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower.

Dayane e Stefano infatti si sarebbero appunto già frequentati in passato, prendendosi e lasciandosi per ben due volte. Il primo flirt (top secret) sarebbe avvenuto nel corso della storia tra De Martino con Emma Marrone, mentre il secondo (decisamente più alla luce del sole, come testimoniano alcuni scatti) avrebbe avuto il via nell'estate del 2017, subito dopo la fine della relazione tra Belen e l'ex ballerino di Amici. Insomma, mentre gli esperti di gossip stanno spulciando tutti gli indizi per approfondire l'identikit del nuovo fidanzato di Dayane Mello, lei continua a postare scatti vietati ai deboli di cuore sulla sua pagina social. De Martino o Balotelli? La sensazione è che Dayane anteponga almeno per ora lei stessa.

