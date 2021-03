Le Iene, stasera in tv 30 marzo su Italia1 le due versioni del caso Pozzi

30 marzo 2021 a

Stasera in tv, oggi martedì 30 marzo 2021, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con Le Iene. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band a partire dalle ore 21,20.

Giulio Golia e Francesca Di Stefano tornano sulla morte di Gianmarco Pozzi, il 28enne romano deceduto nelle prime ore della mattinata del 9 agosto scorso, sull'isola di Ponza. In un primo momento la morte del ragazzo è stata descritta come una caduta avvenuta dopo una corsa in preda al delirio da cocaina, sostanza di cui Gianmarco ha fatto uso. Il suo corpo è stato trovato in un’intercapedine tra un muro di contenimento di un campo e un’abitazione. Ma la storia sembra avere ancora molti lati oscuri, gli approfondimenti svolti dal consulente della famiglia, il professor Vittorio Fineschi, hanno portato all’ipotesi che si possa trattare di un omicidio. Le Iene ricostruiscono i fatti, ripercorrendo quanto sarebbe accaduto, compreso il tema dello spaccio. Su questo argomento si metteranno a confronto la versione data da Alessio (compagno di stanza e amico di Gianmarco) e quella di Vincenzo (proprietario del locale Blue Moon, dove sia Alessio che Gianmarco lavoravano).

Andra poi in onda il servizio di Luigi Pelazza che mostra l’arresto di un ferrarese di 54 anni, accusato di sfruttamento della prostituzione. L’inviato, contattato in redazione da uno dei potenziali clienti dell’uomo che chiedeva soldi in cambio di prestazioni sessuali consumate con una giovane studentessa ventenne, ha aiutato le forze dell’ordine nell’indagine, consegnando agli inquirenti il filmato dell’accaduto. L’uomo arrestato si presentava attraverso la sua associazione come un sostenitore per le donne vittime di violenza e allo stesso tempo procacciava incontri erotici in cui si consumavano sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda i servizi "più leggeri" andrà in onda lo scherzo di Nicolò De Devitiis ai danni di Samantha De Grenet, realizzato con la complicità di Brando, figlio adolescente della showgirl.

