Ascolti tv lunedì 29 marzo, Makari chiude in bellezza e batte l'Isola dei famosi 2021

L'ultima puntata di Makari, la fiction di Rai1 con Claudio Gioè e Ester Pantano protagonisti, ha trionfato nella serata di lunedì 29 marzo. Entrando nel dettaglio degli ascolti, la puntata finale di Makari ha ottenuto 6.451.000 spettatori pari al 26.3% di share. Un dato per certi versi a sorpresa, visto che su Canale5 L’Isola dei Famosi ha invece intrattenuto davanti al video poco più della metà del pubblico: 3.394.000 spettatori con uno share del 18.8%, in calo rispetto alle prime puntate. Anche se è doveroso riconoscere come i reality, Isola dei famosi in particolare, crescano soprattutto alla distanza, quando le dinamiche del gioco entrano ancor più nel vivo.

Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile (una sorta de Il meglio di) ha interessato 1.122.000 spettatori pari al 5% (presentazione a 1.031.000 e il 3.7%). Su Italia1 Xxx Il ritorno di Xander Cage ha conquistato 1.487.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Presadiretta è stato seguito da 1.628.000 spettatori con il 6.3% di share, con presentazione a 1.330.000 e 4,8%.

Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 1.007.000 spettatori (4.7%). E ancora, su La7 Il processo di Norimberga ha fatto registrare 636.000 spettatori con il 3.2%. Per quanto riguarda le reti non principali, su Tv8 la replica di Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha portato a casa 515.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Breakdown La trappola è stato seguito da 393.000 spettatori con l’1.5%. Infine su Iris Black Mass L’ultimo gangster è stato scelto da 382.000 spettatori (1.5%). Per Rai1 anche nella serata di martedì 30 marzo si prospetta un altro successo, visto che andrà in onda la fiction su Leonardo da Vinci, con Matilda De Angelis protagonista. Su Rai2 ci sarà il match decisivo dell'Under 21 per l'accesso ai quarti di finale dell'Europeo. Su Canale5 Ti presento Sofia, una commedia con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti.

