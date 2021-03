Uomini e Donne, Samantha, cosa succede? Non trova un corteggiatore

30 marzo 2021 a

a

a

Uomini e Donne, va in onda oggi martedì 30 marzo 2021, una nuova puntata del dating show di Canale 5. Annunciata protagonista dalle anticipazioni è Samantha Curcio.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa: finalmente. Spunta puntata speciale sugli amori nati in studio

La tronista curvy, a dispetto di Massimiliano e Giacomo non è ancora riuscita a trovare un corteggiatore con cui costruire un rapporto più profondo. Samantha si sta dedicando alla conoscenza con Alessio di cui, tuttavia, non si fida totalmente. Nelle prossime puntate, Samantha conoscerà altri corteggiatori, ma il suo percorso si sta dimostrando più difficile del previsto. Al centro dello studio, inoltre, potrebbe sedersi Alessandro che, dopo aver chiuso con Maria Tona, ha deciso di frequentare unicamente Federica. Inoltre potrebbero trovare spazio Isabella, una delle nuove dame del parterre e Armando Incarnato che da tempo non è al centro dello studio con le sue conoscenze.

Uomini e donne, Samantha nel mirino del calciatore Alessio: la tronista curvy ha fatto colpo

Secondo le anticipazioni, quella in onda oggi dovrebbe essere l’ultima parte della puntata iniziata venerdì scorso con il duro confronto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e il confronto tra la dama e Domenico, un nuovo cavaliere con cui ha pensato di poter voltare pagina. La puntata di ieri, invece, è stata dedicata principalmente al trono classico. Dopo il confronto tra Giacomo, Carolina e Martina, conclusa la parentesi del trono over con lo scontro tra Luca Cenerelli e Angela, al centro dello studio si è accomodato Massimiliano Mollicone che sta instaurando un bel rapporto sia con Vanessa che con Eugenia. Per entrambe prova un forte interesse e non ha nascosto di essere in difficoltà. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi va scoperto nei dettagli nel programma pomeridiano odierno condotto da Maria De Filippi e che riserva colpi di scena ogni volta. Ciò che andrà in onda non viene infatti ufficializzato e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Vedremo che cosa accadrà oggi.

Uomini e donne, Massimiliano brucia di passione per Vanessa: ma Eugenia lo stupisce | Video







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.