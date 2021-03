L'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 30 marzo: le previsioni segno per segno

30 marzo 2021 a

a

a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, martedì 30 marzo 2021. Le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE Se state vivendo una storia a distanza, questo è il momento di stringere i denti. Se l’amore è sincero, supererete questa dura fase.

TORO Ormai siete stanchi di brillare di luce riflessa. Le doti e le capacità non vi mancano, non dovreste sottostimarvi: è un grosso errore.

GEMELLI Provate una forte attrazione fisica nei confronti di una persona. Siete un po’ spiazzati, attenzione a non agire subito d’istinto.

CANCRO Avete una grande energia dentro, non vi resta che canalizzarla e renderla produttiva. Perché non cominciare da un nuovo progetto?

LEONE Siete bravi a dare consigli, un po’ meno ad applicarli a voi stessi e ai vostri comportamenti. Di questo passo gli altri non vi daranno credito.

VERGINE Uno scambio d’opinioni acceso ma sincero a volte è necessario, specialmente al lavoro, per poter tornare a remare dalla stessa parte.

BILANCIA Grazie al vostro sesto senso riuscirete a capire se una persona conosciuta da poco è affidabile o meno. In tal caso dimenticatela.

SCORPIONE In questi giorni vorreste sfidare la sorte e provare a buttarvi in una nuova avventura. Portate pazienza: tra qualche settimana ci sarà tempo.

SAGITTARIO Dopo una serie di dubbi, finalmente siete pronti per fare una scelta importante per la coppia. Avete capito cosa è importante per voi.

CAPRICORNO Se c’è qualcosa che non vi soddisfa fatelo presente a chi vi sta accanto. A volte esprimere i propri sentimenti non può far altro che bene.

ACQUARIO Alcuni di voi hanno dovuto superare una crisi sentimentale molto profonda. Questo è il momento del grande recupero sotto ogni aspetto.

PESCI Questi giorni la vostra testardaggine vi impedirà di comunicare con chi vi vuole bene. Cercate di calmarvi e controllate l’istinto.

