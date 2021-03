Isola dei famosi, Elisa Isoardi vince la classifica settimanale di Elettra Lamborghini. Tutti gli elettrizzati | Video

29 marzo 2021 a

E' Elisa Isoardi a vincere la classifica settimanale dei naufraghi dell'Isola dei famosi stilata da Elettra Lamborghini. E' lei a guidare la classifica degli "elettrizzati", come mostrato nel video che riportiamo di seguito, tratto dal profilo Twitter ufficiale del programma. L'ex fidanzata di Matteo Salvini è stata incoronata dai media britannici come donna energica e volitiva, conquistando la stampa di Oltremanica con la sua determinazione e anche le sue forme.

L'articolo della stampa è stato mostrato anche alla diretta interessata, che si è detta orgogliosa per questi apprezzamenti. Segno anche dall'attenzione che riscuote all'estero il reality di Canale 5. All'ultimo posto Awed, di cui la bella ereditiera loda l'impegno come "conquistatore", evidenziando però anche gli scarsi risultati in tema di corteggiamento e riscontro da parte del gentil sesso. Al quarto posto, invece, Drusilla, ribattezzata "Drusilla Adams", dal momento che ha tenuto la maglietta anche in spiaggia, evitando di mostrarsi svestita, forse in imbarazzo rispetto ad altre concorrenti.

Vera Gemma eliminata dall'Isola dei Famosi: si salvano Gilles e Awed

Al terzo posto Gilles Rocca, la cui personalità determinata e a volte un po' aggressiva è stata "condannata" da Elettra, che ne ha evidenziato e "bacchettato" il carattere troppo intriso di testosterone e le tensioni mostrate negli ultimi giorni da parte dell'attore romano. Al secondo posto Fariba Terhani, che si è armonizzata con la natura e il suo "compagno" naufrago Ubaldo Lanzi (solo negli ultimi giorni a Parasite Island è arrivato anche Brando Giorgi). Elettra ne ho lodato capacità e atteggiamento, decisamente mutato dopo l'incidente dei primi giorni. Fariba aveva infatti tentato di accendere il fuoco usando un assorbente, ricevendo un monito dalla produzione del programma, che vieta l'utilizzo di prodotti artificiali per sopravvivere sull'isola. Intanto nella puntata di oggi, lunedì 29 marzo, Vera Gemma è stata eliminata, sconfitta al televoto contro Gilles Rocca e Awed (è stata votata dal 51 per cento del pubblico).

