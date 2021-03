Isola dei famosi, il look di Ilary Blasi. Abito particolare e sexy, scarpe super costose

29 marzo 2021 a

Ilary Blasi si presenta alla quinta puntata 2021 del reality l'Isola dei Famosi indossando un abito davvero molto particolare, che nel giro di pochi minuti diventa un vero e proprio argomento di discussione un po' su tutti i social. E non solo per lo strano colore su cui gli utenti faticano persino a mettersi d'accordo: per qualcuno è vinaccia, per altri invece viola. Di sicuro si tratta sicuramente di una tinta violacea. Ma soprattutto il vestito viene considerato particolarmente sexy e lo è senza dubbio. Oltre ad essere molto attillato, è persino un po' strano. La spalla sinistra della showgirl è completamente scoperta, quella destra, invece, il contrario: una parte dell'abito avvolge persino il collo, oltre che tutto il braccio.

E' davvero stretto e lungo, ma ovviamente caratterizzato da un profondo spacco, che stavolta scopre la parte opposta del corpo, la gamba destra dell'amata moglie di Francesco Totti. E le scarpe? Sono molto molto colorate e caratterizzate da un alto tacco. Come al solito, insomma, un look molto particolare per Ilary in questa puntata del reality di Canale 5 (lunedì 29 marzo), che mette in evidenza il suo fisico, come accade ogni volta. Ma da chi è stato realizzato l'abito indossato da Ilary Blasi? Su twitter è Manuel Di Gioia a svelare che il vestito è firmato Lia Stubbla, mentre le scarpe da Casadei. Ed è proprio il prezzo delle scarpe a colpire.

Sempre secondo Di Gioia costano ben 625 euro. Di sicuro anche in questa quinta puntata del reality 2021 il look della presentatrice colpisce i telespettatori, come del resto accade tutte le volte. In passato si è proposta di rosso oppure addirittura d'oro. Nell'ultimo appuntamento televisivo di marzo ha scelto un colore che raramente si vede in televisione e ovviamente in tinta anche il trucco. E come potrebbe essere diversamente?

