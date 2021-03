Isola dei famosi, Vera Gemma eliminata al televoto nella puntata del 29 marzo

29 marzo 2021 a

a

a

Isola dei famosi, Vera Gemma è il terzo concorrente eliminato dal reality di Canale 5. Dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar, il pubblico da casa ha "condannato" Vera. L'esito del televoto ha visto queste percentuali: .Vera 51 per cento, 34 per cento Gilles e 15 per cento Awed. Secondo il pronostico di Tommaso Zorzi, ad uscire sarebbe stata proprio Vera Gemma.

Vera Gemma, il matrimonio con Jamil: poi il figlio Maximus dal musicista Henry Harris

Questa la prima sentenza della puntata di lunedì 29 marzo del programma condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ora potrà raggiungere Parasite Island, dove convivono ormai da giorni Fariba Terhani, Ubaldo Lanzi e Brando Giorgi (la terza che ha cambiato in una settimana, come ha ricordato lui stesso, sorridendo). Naturalmente potrebbe anche rifiutarsi e lasciare il programma (come ha fatto Guglielmotti).

Awed, dalla storia con Ludovica Bizzaglia ai flirt (presunti) con Giulia Penna e Giulia De Lellis

L'esito del televoto è stato anticipato da una prova tra i tre "nominati", che è consistita in una gara di resistenza in apnea. Il palio per il vincitore cibo o uno strumento da tenere per sè o, se eliminati, da lasciare a un altro concorrente. A vincere è stato Gilles Rocca, che ha scelto un sacchetto di farina, da poter utilizzare per una o più preparazioni culinarie. La sfida si è tenuta in un clima di tensione e latente ostilità, visti i dissapori emersi negli ultimi giorni tra i tre nominati, soprattutto tra Vera e Awed, molto ostili nei confronti di Gilles, accusato di essersi "auto nominato" come leader del gruppo. Lui ha respinto le accuse, ricordando come il reality "sia un gioco, non la vita vera" e come lui non intenda "scannarsi con gli altri concorrenti solo per lo spettacolo". Poi c'è stata anche la prova ricompensa, che ha consentito alla squadra vincitrice - i Rafinados - di "abbuffarsi" per qualche minuto in un improvvisato banchetto allestito sulla spiaggia.

Gilles Rocca, l'amore per la sua Miriam Galanti: la sorellina di lei morta di leucemia a 7 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.