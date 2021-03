Stasera tutto è possibile: il 29 marzo su Rai 2 il meglio della sesta edizione con Stefano De Martino e i suoi ospiti

29 marzo 2021 a

"Anche Stasera tutto è possibile”, il meglio della sesta edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino va in onda oggi, lunedì 29 marzo, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Una puntata speciale con il meglio di questa stagione: il pubblico potrà rivivere così alcuni dei momenti più divertenti dell’edizione appena conclusa, con molti degli ospiti che si sono avvicendati nel corso delle puntate alle prese con i giochi che tanto hanno appassionato il pubblico, a cominciare dall’iconica Stanza Inclinata.

Iva Zanicchi e Melissa Satta ospiti di Stasera tutto è possibile

Immancabili, gli ospiti fissi di questa edizione: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che ha conquistato tutti con le sue imitazioni. Presente, anche in questo speciale, il Panda, la mascotte del programma “animata” dal ballerino Egon Polzone. Il tema scelto per l'ultima puntata della scorsa settimana era stato “Sanremo” e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli era salito un parterre di ospiti da gran finale, per ringraziare il pubblico che ha seguito con affetto il programma in questi mesi. Oltre agli ospiti fissi di questa edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia (che ha vestito i panni di quattro protagoniste della tv italiana) hanno partecipato Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso e Mara Maionchi.

A salutare il pubblico ci sono stati anche alcuni degli ospiti più amati nel corso delle puntate: Sergio Friscia, Antonio Giuliani e i Gemelli di Guidonia. E ancora, Iva Zanicchi, per la prima volta ospite di Step, Melissa Satta, Ema Stokholma e Ciro Giustiniani. Un ultimo appuntamento per salutare questa stagione, in vista di una auspicata settima edizione del programma, condotto con successo dall'ex compagno di Belen Rodriguez. Su Rai 1, invece, quarto episodio di Makari con Claudio Gioè, mentre su Rai 3 "Presa diretta" parlerà delle origini del Covid, ricostruendo questi difficili mesi di pandemia.

