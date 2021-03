L'Eredità, Gabriele è il nuovo campione. Indovina la parola alla Ghigliottina e dà 32.500 in beneficenza

29 marzo 2021 a

a

a

Gabriele è il campione de L'Eredità e trionfa anche alla ghigliottina donando dunque in beneficenza 32.500 euro. E' lui il protagonista della puntata della trasmissione condotta da Flavio Insinna. andata in onda lunedì 29 marzo prima del Tg delle 20. Era arrivato alla ghigliottina con 130 mila euro. Ma dopo la scelta delle parole è rimasto un patrimonio di 32.500 euro. Le cinque parole chiave sono piccolo, famiglia, somma, pronuncia, manico. Il solito minuto canonico per scegliere la parola giusta. Gabriele ci pensa poi scrive la sua soluzione sul cartoncino. La solita suspence con gabriele che ammette di essersi allenato per tornare ad affrontare la ghigliottina. Alla fine ha scritto difetto. La chiave si è rivelata giusta e dunque la vincita è stata donata. In questi giorni i premi de La Ghigliottina vanno in beneficenza per aiutare chi è in difficoltà in questo momento tramite il progetto Arca.

L'Eredità, la musicista Roberta nuova campionessa: ma alla Ghigliottina dimentica i Cani

Al triello aveva sfidato Guglielmo, Gabriele ed Eleonora. Parte Guglielmo che sbaglia e lascia la palla a Gabriele che prova a staccare gli avversari indovinando le domande di italiano e sport (su Paolo Rossi) portandosi a 120 mila euro di bottino. Sembra lanciatissimo verso la Ghigliottina prima della consueta pausa per i titoli del Tg 1 delle 20. Poi ha giocato la carta della musica con una complicata domanda su un video di Youtube che ha totalizzato 100 milioni di visualizzazioni. Sbaglia, ma sbagliano anche Eleonora e Gabriele e dunque la palla torna a lui che va a 130 mila euro.

L'Eredità, Carlo nuovo campione. Ma niente soldi in beneficenza: alla Ghigliottina sbaglia Partita

Guglielmo prova a recuperare con l'argomento casa. Ma è Eleonora che trova il guizzo giusto portandosi a 60 mila euro. Dunque si va alla fase finale con Gabriele che fa il primo passo verso la ghigliottina. La prima domanda è sulla grotta di Lascaux e sulle pitture rupestri e Gabriele centra la risposta. La seconda è sui fiumi rappresentati nella fontana dei quattro fiumi del Bernini a piazza Navona. Anche qui arriva la risposta giusta. E dunque Gabriele è il nuovo campione.

L'Eredità, Roberta torna campionessa: ma alla Ghigliottina non brilla nella Danza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.