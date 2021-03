Antonello Venditti si vaccina contro il Covid. "Ho fatto AstraZeneca, un siero proletario" | Video

29 marzo 2021 a

Antonello Venditti si è vaccinato contro il Covid la mattina di lunedì 29 marzo. E' stato lo stesso cantante romano a dare la notizia con un video girato all'interno della sua auto al ritorno verso casa e poi postato sulla sua pagina Facebook. Antonello Venditti, 72 anni, rientra nelle fasce d'eta che nel Lazio stanno ricevendo le prime dosi in questi giorni. Al cantante ne è stata inoculata una di una fiala AstraZeneca presso il centro vaccinale allestito alla Nuvola di Fuksas. "Mi sono ricordato quando ho inaugurato insieme al maestro architetto la nuvola", ha detto Venditti nel video per poi aggiungere: "Ho riflettuto sulle cose della vita nel senso che la nuvola che doveva essere un trionfo dell'ingegno italiano è servita per l'Italia, sarebbe dovuta servire a concerti, banchetti e convegni e adesso è stata riconvertita. E' una cosa bellissima: un'opera d'arte convertita all'utilità per la collettività".

Storia di un vaccino...By Antonello...(vaccino proletario)Astra Zeneca...a proposito non guido io...io fumo solo e siete tutti liberi di scegliere la cosa migliore per la vostra salute Pubblicato da Antonello Venditti su Lunedì 29 marzo 2021

Poi ha parlato del vaccino non nascondendo che anche lui ha avuto delle perplessità prima di accettare la dose del siero anglo-svedese che nelle scorse settimane era stato stoppato in diversi paesi dell'Unione Europea per dei casi di trombosi: "Vi devo dire che prima di fare AstraZeneca ci ho pensato un sacco e dopo ho detto che voglio fare questo vaccino proletario perché è giusto farlo. Credo che sia addirittura quello che funzionerà meglio per tutti noi perché costa poco". Poi il cantante ha raccontato di non aver avuto reazioni dopo l'iniezione: "L'ho fatto da mezzora, l'organizzazione è stata perfetta e sono stato abbastanza coccolato. Vi viglio confortare, speriamo che tutti noi sviluppiamo gli anticorpi e preghiamo tutti insieme per tornare a cantare".

Quindi l'ultimo appello del cantautore romano: "Vaccinatevi, qualunque vaccino, basta che lo fate. Così potremo tornare a incontrarci, cantare e abbracciare. A vivere insomma questa vita che molti di noi pensano sia infinita".





