Fariba Tehrani, la figlia Giulia Salemi dall'ex marito Mario: le tensioni con lei per Francesco Monte

Fariba Tehrani è un personaggio televisivo, da lunedì 29 marzo concorrente effettiva de L'Isola dei famosi 2021 dopo un periodo di prova insieme a Ubaldo Lanzo a Parasite Island. E' famosa soprattutto per essere la madre della influencer Giulia Salemi, recentemente protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 5. L’avvenenza dalle fattezze mediorientali di Giulia è molto vicina a quella della madre.

Fariba Tehrani è un’imprenditrice. Gestisce infatti un centro benessere nella città in cui risiede, in provincia di Piacenza. Il suo esordio in televisione è avvenuto sei anni fa, nel 2015, a Pechino Express. In quel periodo è apparsa al fianco della figlia Giulia, all’epoca non troppo popolare, con la quale ha fatto parte del duo delle “persiane”. Nel reality è poi ritornata un anno dopo, nel 2016, in veste di opinionista. Nata a Teheran, in Iran, il 9 maggio del 1962, sotto il segno del Toro, Fariba, seppure sia vicina ai 60 anni, dimostra di aver avuto una straordinaria bellezza, ancora possibile da constatare nonostante qualche segno inevitabile del tempo.

A portarla in Italia è stata la fuga, effettuata all’età di 18 anni, dalla sua nazione d’origine, in pieno conflitto civile dettato dalla Rivoluzione costituzionale persiana. In una cornice nazionale dalle ostilità così marcate, per una ragazza come lei era difficile conquistare indipendenza. Con questa spinta, Fariba è approdata in Italia e si è innamorata di Mario Salemi. Con lui si è sposata poco tempo dopo e dalla loro unione ha visto la nascita di Giulia. Il loro rapporto è indissolubile, anche se non sono mancati dei momenti di tensione, spesso avvenuti in diretta televisiva. Soprattutto all'epoca del primo Grande Fratello fatto dalla Salemi, quando ha instaurato una relazione con Francesca Monte. Fariba si adoperò per distogliere l'attenzione della figlia da Monte, scatenando le ire di Giulia. Ma tutto alla fine si risolse. Ora nuova storia d'amore per Giulia, con Pierpaolo Pretelli, conosciuto anche lui nella casa del GfVip, e nuova esperienza televisiva per Fariba. Tutta da scoprire.

