Paul Gascoigne, con la moglie Sheryl ha avuto Regan e adottato i figli di lei: Bianca e Mason

Paul Gascoigne è un ex giocatore, centrocampista della Nazionale inglese, tra i più forti della sua generazione. Nato a Dunston nel Regno Unito il 27 maggio del 1967, Gazza (questo il suo soprannome), ha militato anche nella Lazio per tre stagioni, dopo Newcastle e (soprattutto) Tottenham, squadra con il quale si è consacrato, fino all'esplosione al Mondiale di Italia '90. Con la Lazio ha giocato dal 1992 al 1995, segnando anche in un derby contro la Roma finito 1-1. Vittima di numerosi infortuni, Gascoigne non è riuscito a metter a frutto totalmente il suo potenziale, ma non solo. Il calciatore è stato al centro delle polemiche per la sua vita sregolata che lo ha portato ad avere problemi di alcolismo, droga e in particolare con la cocaina. Spesso è stato in cura in centri di riabilitazione e nel 2018 si è sottoposto a un intervento con lo scopo di combattere l’alcolismo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paul Gascoigne è stato sposato dal 1996 al 1998 con Sheryl, con cui ha avuto un figlio, Regan, oltre ad aver adottato i figli che la moglie ha avuto dal precedente matrimonio con Colin Kyle: Bianca (modella e influencer) e Mason. I rapporti con il figlio Regan non sono stati sempre dei più semplici. Il ragazzo a causa della vita sregolata dell’ex calciatore, che ha sperperato il suo patrimonio che ammontava a varie decine di milioni di euro, ha dichiarato alcuni anni fa di volerlo fuori dalla propria vita, ma ad oggi sembra che i rapporti tra i due siano tornati sereni.

Dopo il divorzio i due hanno continuato a convivere per cinque anni, Attualmente l’ex stella calcistica sembrerebbe single. Il figlio Regan nel corso della puntata di Live Non è la D'Urso di domenica 28 marzo 2021, ha dichiarato di essere bisessuale.

