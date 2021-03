Uomini e donne, Massimiliano brucia di passione per Vanessa: ma Eugenia lo stupisce | Video

29 marzo 2021 a

Puntata ricca di colpi di scena ed emozioni quella di lunedì 29 marzo di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Protagonista Massimiliano Mollicone, uno dei nuovi tronisti, che ha ammesso la sua difficoltà a dividersi tra due corteggiatrici, proprio come il "collega" Giacomo tra Carolina e Martina. Per Massimiliano sono in lizza attualmente Vanessa ed Eugenia. Due ragazze molto diverse tra di loro, le cui esterne tuttavia sono state caratterizzate da emozioni importanti. Sensazioni che poi Massimiliano ha illustrato anche al rientro in studio.

Eugenia, in particolare, è riuscita a commuoverlo regalandogli un uomo di Pasqua per il nipote che è il grande amore di Massimiliano. Un gesto che il tronista ha apprezzato fortemente regalandole un abbraccio. L’esterna con Vanessa è stata meno intimista ma molto più fisica, con Massimiliano che si è lasciato andare ad alcune effusioni molto audaci insieme alla corteggiatrice. Al rientro in studio Eugenia ha ammesso di essere rimasta male dall'esterna, ma ha invitato Mollicone ha pensare esclusivamente al suo percorso. Il video dell'esterna con Vanessa ripreso da wittytv.it.

"So che per te il contatto fisico è importante quindi penso che ti piaccia. Ci sono rimasta male - ha affermato -, ma quando sono venuta qui sapevo che avrei potuto vivere questa situazione. Non pensare a me e a lei (Vanessa ndr). Pensa a te e a quello che ti fa stare bene”, ha aggiunto Eugenia ricevendo gli applausi del pubblico e provocando una reazione positiva da parte del tronista, che ha apprezzato l'atteggiamento della sua corteggiatrice. Anche Vanessa, dal canto suo, ha ribadito l'interesse per Mollicone e ha manifestato tutte le sue emozioni vissute in esterna con lui. Uomini e donne tornerà martedì 30 marzo, sempre su Canale5 dalle 14,45.

