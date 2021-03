Awed, dalla storia con Ludovica Bizzaglia ai flirt (presunti) con Giulia Penna e Giulia De Lellis

29 marzo 2021 a

a

a

Youtuber dal 2012, Awed, all'anagrafe Simone Paciello, è uno dei personaggi più conosciuti tra i giovani del web. Nato a Napoli il 12 luglio 1996, in passato ha avuto una lunga relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo in Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set del film Natale al Sud e a poco a poco è nato l’amore. Tuttavia da qualche tempo fa la storia si è interrotta, anche se ad oggi non sono ben chiare i motivi della separazione. Awed avrebbe mostrato interesse per la collega Giulia Penna, ma la notizia però non è mai stata confermata dai due.

Isola dei Famosi 2021, in nomination Drusilla e Ferdinando. Chi sono i Burinos e i Rafinados

Sempre per quanto riguarda la sua vita privata, si è parlato di un presunto flirt con Giulia De Lellis, che tuttavia è stato smentito dalla diretta interessata. Relativamente alla sua carriera, ha debuttato a 16 anni su YouTube. A quel punto Paciello ha aperto un suo canale personale, dove ha iniziato a postare alcuni simpatici video, duranti i quali commentava con ironia alcuni programmi televisivi, tra cui Il Collegio. I suoi filmati in breve tempo hanno cominciato a spopolare sul web e nel 2016 ha quindi partecipato alle due edizioni del programma Social Face, in onda su Sky.

Vera Gemma, subito un due di picche da Awed sull'Isola dei Famosi

Successivamente Awed insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, ha formato un trio comico, che ha ottenuto un successo incredibile sul web, per poi entrare nel cast del cinepanettone di Massimo Boldi, Natale al Sud. Awed ha pure pubblicato il suo primo libro: Penso ma non penso. L’anno successivo, insieme a Preziosi e Dose, ha quindi firmato un contrato discografico con l’etichetta di Fedez e J-Ax Newtopia, realizzando così i brani Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti. Tra il 2020 e il 2021 Awed ha condotto insieme ad Annie Mazzola, il GfVip Party, in onda su Mediaset Play. Awed è stato messo in nomination a L'Isola dei famosi 2021 insieme a Vera Gemma e Gilles Rocca.

Isola dei Famosi 2021, Fariba e Ubaldo dagli altri naufraghi: il destino di Gascoigne e dei nominati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.