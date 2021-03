Vera Gemma, il matrimonio con Jamil: poi il figlio Maximus dal musicista Henry Harris

29 marzo 2021 a

Vera Gemma è un'attrice italiana, conosciuta soprattutto per essere la figlia di uno degli attori più conosciuti in ambito cinematografico, Giuliano Gemma. Vera è anche un personaggio televisivo, che ha partecipato pure a due reality a distanza di poco tempo, Pechino Express, in coppia con la sua amica Asia Argento, e ora L’Isola dei Famosi 2021. Nata a Roma nel 1970 il 4 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro, è entrata a far parte del mondo della recitazione per la prima volta nel 1996, nel film cinematografico La Sindrome di Stendhal di Dario Argento.

Da quel momento in poi la svolta, con film a cui ha preso parte sia in ambito televisivo che al cinema. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice sarebbe convolata a nozze diversi anni fa con un ex campione di Kung-Fu, Jamil. Dopo la fine del primo matrimonio, ha intrapreso una relazione con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles, durante un’esibizione, con cui ha anche messo al mondo un figlio, di nome Maximus. In una recente intervista al magazine DiPiù, datata marzo, ha rivelato di avere un fidanzato, di nome Jeda, molto più giovane di lei, che si occupa di musica: infatti è manager trap, di madre italiana e padre arabo.

"Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani - ha spiegato -, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. E' intraprendente". Vera ha anche parlato in qualche sua vecchia intervista di ritocchi di chirurgia plastica: "A parte le punturine di acido ialuronico, che posso o non posso aver fatto, non sono così rifatta. Ho un viso particolare - ha affermato -. Ma anche se fossi rifatta, non saranno ca**i miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l'umanità?". Insomma, un carattere niente male per una delle figure di riferimento de L'Isola dei famosi 2021.

