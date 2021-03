Gilles Rocca, l'amore per la sua Miriam Galanti: la sorellina di lei morta di leucemia a 7 anni

29 marzo 2021 a

Gilles Rocca è uno dei concorrenti de L'Isola dei famosi 2021. Dopo aver vinto Ballando con le stelle 2020, l'attore e personaggio televisivo si è subito gettato in questa nuova esperienza. Nato a Roma il 12 gennaio 1983 sotto il segno del Capricorno, si chiama così in omaggio al mitico campione di Formula 1 Gilles Villeneuve, morto in un incidente in Belgio pochi mesi prima della sua nascita. Ama i tatuaggi, con soprattutto una serie di ideogrammi sulla spalla destra.

Poi c’è un’iniziale sul polso destro e una lettera sul fianco destro. I genitori di Gilles sono titolari di un’azienda di famiglia che si occupa di noleggio e assistenza di strumenti musicali. In carriera ha lavorato a stretto contatto con varie produzioni Rai, tra cui il Festival di Sanremo dove è celebre per essere intervenuto durante la lite tra Bugo e Morgan. Ed è proprio qui che lui è diventato famoso. Da bambino Gilles Rocca sognava di diventare un calciatore professionista. Ha quindi giocato per quattro anni nella Lazio e poi nel Cervia, partecipando al reality Campioni Il sogno, ma la sua presenza è durata davvero poco. A 21 anni, infatti, ha subito un brutto infortunio durante una partita e questo lo ha anche portato a decidere di ritirarsi dal calcio e dedicarsi allo spettacolo.

L’attore è fidanzato da oltre 10 anni con la collega Miriam Galanti. Si tratta di un’attrice molto famosa di cinema e teatro, diventata nota per essere stata la protagonista del film Scarlett. Miriam ha avuto una vita caratterizzata da gravi lutti: il primo riguarda la sorellina Lucrezia, morta di leucemia quando aveva appena 7 anni. Nel maggio del 2016, invece, il padre di Miriam, Moreno, è morto stroncato da un infarto a 60 anni. Con Gilles formano comunque una coppia davvero solidissima.

