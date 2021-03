Màkari, Saverio a caccia dell'assassino di Gea De Simone

29 marzo 2021 a

Su Rai 1 stasera lunedì 29 marzo quarto appuntamento con la fiction Màkari, la serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, in cui Claudio Gioè interpreta l'investigatore per caso Saverio Lamanna, mentre la regia è curata da Michele Soavi (produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction). Inizio della puntata alle ore 21.25 sulla principale rete della televisione di Stato. L'episodio si intitola La fabbrica delle Stelle. La trama. Suleima ha appena ottenuto un lavoro nella città di Milano e tra lei e Saveri si avvicina il momento dei saluti.

Devono decidere il loro futuro: continuare oppure no? Ma per Suleima è un periodo particolarmente difficile: è nervosa e tesa anche per un'altra novità, oltre la separazione. Non sarà facile comunicarla al suo compagno. Saverio, tra le altre cose, è impegnato con un nuovo lavoro che ha dovuto accettare a causa della difficile situazione economica che sta vivendo. Viene assunto dalla Flaminia De Simone per fare il press agent del film della sorella Gea che è regista e produttrice. Il film, tra l'altro, partecipa a un importante festival siciliano e Saverio deve partire subito, insieme a Piccionello, immediatamente a suo agio nello spumeggiante mondo festivaliero.

In realtà, il lavoro di ufficio stampa è poco più di una copertura: il vero motivo per cui Lamanna è stato assunto è cercare di proteggere Gea dal violento fidanzato, Alo Pereira, che l’ha già picchiata molte volte e sembra sempre più fuori controllo. Saverio però fallisce il suo compito di guardia del corpo: una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata. Saverio viene fortemente colpito dal senso di colpa e decide che continuerà a lavorare fino a quando non troverà il colpevole. Riuscirà ad assicurarlo alla giustizia? E con Suleima come andrà a finire? Saranno costretti a dirsi addio oppure riusciranno a trovare una soluzione?

