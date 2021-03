Isola dei Famosi 2021, Fariba e Ubaldo dagli altri naufraghi: il destino di Gascoigne e dei nominati

29 marzo 2021 a

Grande attesa per la puntata de L'Isola dei famosi 2021 in programma su Canale5 dalle 21,30 lunedì 29 marzo, per la conduzione di Ilary Blasi. Si tratta del quinto appuntamento del programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio insieme alla padrona di casa, ci saranno gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Queste alcune della anticipazioni. Innanzitutto Fariba Tehrani (madre di Giulia Salemi) e Ubaldo Lanzo sono pronti a raggiungere gli altri naufraghi dopo quasi un mese a Parasite Island. Ma non sarà l'unico colpo di scena.

Ci sarà poi una eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination, vale a dire Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma, che avrà però poi la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi, rimasto la settimana scorsa a Parasite Island. Torna quindi la celeberrima prova del fuoco, che sarà coordinata dall'inviato Massimiliano Rosolino dall’Honduras: servirà a decidere chi sarà il leader della settimana. Il naufrago vincitore avrà il potere di indicare il nome del primo nominato della puntata. Nel corso della diretta il pubblico a casa scoprirà gli esiti quindi dei controlli medici a cui è stato sottoposto Paul Gascoigne dopo l’infortunio subito la scorsa settimana alla spalla.

Proprio in occasione dell'ultima puntata dell'Isola, l'ex calciatore della Lazio e della nazionale inglese ha riportato un incidente che lo ha visto costretto ad abbandonare per il momento il reality. In caso di eventuale operazione, Gascoigne per forza di cose dovrà abbandonare l'Honduras, per il dispiacere dei suoi compagni di avventura e soprattutto del pubblico, che lo ha già ribattezzato come uno degli idoli della trasmissione. Appuntamento quindi su Canale5 a partire dalle 21,30, con Ilary Blasi e i suoi opinionisti per la quinta puntata de L'Isola dei famosi.

