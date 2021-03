"Al Gf vip manca una curvy, io andrei". Appello di Francesca Giuliano a Signorini

Francesco Fredella 29 marzo 2021 a

a

a

Sta per ripartire Avanti un altro su Canale 5 con il grande Paolo Bonolis. E Francesca Giuliano sarà nel cast. Ma sogna il salto nel mondo del cinema. "Devo tutto a Bonolis, se ci fosse stato Fellini però mi avrebbe scelto per un film in stile Dolce Vita", racconta Giuliano in collegamento Zoom con RTL102.5 News. Poi svela: "Tante novità, mi sento anni Cinquanta come look e come pensiero. A volta mi dicono che ho un po' la mentalità stile Dolce vita".

Carmelita D'Urso fa il pieno, share stellare per la prima serata di Canale 5

Poi svela un retroscena: lo sbarco su Only Fans. "Ho guadagnato più di uno stipendio normale in un mese", così Giuliano (volto storico di Avanti un altro) confessa di essersi iscritta al sito dove vengono diffusi contenuti a pagamento. "Non ci vedo nulla di male. Non è vietato e non è un sito a luci rosse", dice Giuliano. Che, però, vorrebbe mettersi alla prova in un reality. Lei, seguitissima sui social, è diventata il simbolo della Body positivity.

Omicidio Gucci, Pina Auriemma a Live: "Volevo essere dimenticata dopo aver pagato"

"Sono onorata di essere il simbolo della lotta al body shaming. Una parola ferisce più di un gesto", racconta. Tempo fa Francesca Giuliano aveva detto: "Bonolis ha creduto in me. Solo lui. Il cinema mi ha chiuso le porte sempre". Ora cerca l'amore vero. "Magari in un reality. Farei il Gf vip, l'Isola mai. Mi piace il Grande Fratello di Alfonso Signorini", conclude Giuliano.

Mario Ermito sbarca su Rai1, l'ultimo post con indizio e fan scatenati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.