Giulia De Lellis e il suo Carlo, lui con un fucile. Caccia o tiro al piattello? Polemica dei fan | Foto

Giulia De Lellis è sempre più felice con il suo fidanzato, il rampollo Carlo Gussalli Beretta. "Unico nel suo genere", ha scritto nella didascalia dell'ultimo post pubblicato dalla influencer, scrittrice e ora anche attrice, sulla sua pagina Instagram, sempre più vicina ai 5 milioni di follower. Nella foto Carlo imbraccia un fucile, forse per sparare a un piattello. Ma alcuni follower pensano che sia una battuta di caccia e da lì nasce una polemica social di certo evitabile.

Anche perché la famiglia del fidanzato di Giulia è proprietaria di una nota azienda nel settore delle armi. Prima una fan prova a chiarire al posto della influencer: "E' uno sport, il tiro al piattello, oltretutto anche a livello olimpico. Non sta ammazzando nessun animale", ha scritto. A questo punto la De Lellis ne approfitta e ringrazia la fan: "In più il mio fidanzato lavora nel mondo delle armi, quindi ne sono circondata", ha aggiunto con l'emoticon del sorriso. Ma per qualche follower la spiegazione della De Lellis non è convincente: "Tiro al piattello con una carabina? Suvvia. Potrebbe essere anche caccia di selezione o magari caccia in una riserva privata cosa possibile sempre. Io caccio tutto l'anno. Lui essendo un produttore dovrà pur provarle queste benedette armi", ha affermato con sicurezza. Giulia ha quindi deciso di non replicare più per non alimentare ulteriormente la polemica.

Giulia e Carlo si sono conosciuti la scorsa estate e hanno iniziato a frequentarsi a ottobre, quando la storia tra la De Lellis e il suo ex fidanzato, il dj Andrea Damante, era finita. E' stato proprio quest'ultimo a presentarli, in quanto amico di lui: un rapporto che poi si è chiaramente interrotto. "Avrei fatto a meno di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex in realtà, ma ormai ero dentro", ha affermato Giulia qualche tempo dopo il fidanzamento.

