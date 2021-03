Dik Dik, dal nome nato per caso alla morte di Pepe Salvaderi: "Ma non ti perderemo mai" | Video

29 marzo 2021 a

I Dik Dik sono una famosa band italiana, nota soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta nel panorama della musica nazionale e non solo. Gli storici componenti sono stati Pietro Montalbetti (Pietruccio), Giancarlo Sbriziolo (Lallo) ed Erminio Salvaderi (Pepe), quest'ultimo morto a fine 2020 a causa di alcune complicazioni dopo aver contratto il Covid.

Singolare anche la scelta del nome del gruppo: prima Dreamers, poi Squali. Quindi, dopo un contratto discografico ottenuto con la Ricordi, cambiano il nome in Dik Dik, da una antilope africana trovata per caso su un dizionario da Pietruccio Montalbetti. Il debutto arriva nel 1965 con il singolo 1-2-3/Se rimani con me; la prima reinterpretazione dell'omonimo brano di Len Barry; la facciata B, intitolata Se rimani con me, era stata scritta da un ancora sconosciuto Lucio Battisti, prima del suo incontro con il paroliere Mogol. Tra i brani di successo anche L'Isola di Wight. La svolta con Sognando la California, che ha riscosso un successo clamoroso (nella hit parade di Lelio Luttazzi la canzone rimane stabile per settimane al secondo posto, superata solo da Strangers in the Night di Frank Sinatra), consentendo ai componenti del gruppo di abbandonare i loro lavori precedenti e di dedicarsi a tempo pieno alla musica.

La band è rimasta sconvolta dalla morte di Emilio Pepe Salvaderi, musicista e fondatore. "Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre", è scritto nella pagina Facebook del gruppo fondato dallo stesso Salvaderi insieme a Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti. Questi alcuni passaggi toccanti della dedica: "Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l’ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni", le parole del post di addio.

