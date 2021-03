Alessandro Tersigni, dopo Melita Toniolo il figlio Filippo con la moglie Maria Stefania Di Renzo

29 marzo 2021 a

Alessandro Tersigni è un attore italiano, famoso al grande pubblico soprattutto perché nel cast della fiction di Rai1 Il Paradiso delle signore. In passato, nel 2007, partecipò al Grande Fratello, dove arrivò fino alla finale. Poi ha proseguito gli studi teatrali inseguendo il sogno di diventare attore, riuscendo nell'intento grazie a fiction di successo come I Cesaroni, Le tre Rose di Eva, e appunto Il paradiso delle signore. Nato a Roma l’11 ottobre del 1979 sotto il segno della Bilancia, Alessandro prima di entrare nella casa più spiata d'Italia ha lavorato come vigile del fuoco. Tra le piccole parti avute anche quella in Romanzo criminale.

Nel 2010 è arrivato il suo esordio anche al cinema con il film di Moccia Scusa ma ti voglio sposare. Per quanto riguarda la sua vita privata, prima del Grande Fratello ha avuto due storie importanti, di cui una durata tre anni e finita poco prima della sua partecipazione al noto reality show. Dal 2007 al 2009 Alessandro Tersigni è stato fidanzato con la showgirl Melita Toniolo, conosciuta proprio all’interno della casa del Grande Fratello.

Dal 2010 è legato all’ex ballerina di Amici Maria Stefania Di Renzo. La coppia si è sposata nel 2016 e l’anno successivo l’attore ha annunciato la gravidanza della compagna, con la quale ha trovato il grande amore della sua vita. Nel 2017 è nato il loro primogenito, Filippo. Ex ballerina di Amici (edizione 2002), Maria Stefania è nata il 28 febbraio del 1980 ed è del segno dei Pesci. La danza, infatti, è la sua più grande passione, e sin da quando ha 7 anni la pratica come attività primaria, finché non è riuscita a trasformarla in un lavoro vero e proprio. Oggi Maria Stefania Di Renzo lavora come ballerina a Parigi, luogo dove si reca una volta al mese, e come insegnante di gyrotronic. I due non hanno mai nascosto di voler dare un fratellino o una sorellina al piccolo Filippo.

