Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti del salotto di Serena Bortone c'è Alessandro Tersigni

Ricomincia una nuova settimana e con essa torna anche l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Attualità politica, emergenza sanitaria in primo piano, con interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo. Queste sono le caratteristiche principali del programma della Bortone, che sta ottenendo un ascolto medio molto vicino ai 2 milioni di spettatori.

Nella puntata di lunedì 29 marzo sono tanti come sempre gli ospiti in studio e in collegamento. Per quanto riguarda i cosiddetti affetti stabili, vale a dire una sorta di opinionisti che commentano le interviste insieme agli ospiti, saranno ancora l'ex Signorina Buonasera, Mariolina Cannuli, l'ex cantante dei Gazosa (band cult di inizio anni Duemila), Jessica Morlacchi, protagonista recentemente anche nel Tale e Quale show di Carlo Conti, e Massimo Cannoletta. Quest'ultimo cura ogni giorno la sua rubrica Massimo 5 minuti, nel corso della quale approfondisce un tema culturale. Non per niente il suo primo mestiere è quello di divulgatore. Poi è arrivato il successo a L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna. Nella sua esperienza da campione, lunga più di 50 puntate, con la Ghigliottina è riuscito a portarsi a casa 280.000 euro.

E chissà che in questa settimana speciale per L'Eredità, con il ritorno di campioni veterani e le vincite che saranno devolute in beneficenza, Cannoletta tornerà nello studio che lo ha reso famoso. Tornando alla puntata di lunedì 29 marzo, ci sarà sempre Memo Remigi, diventato ormai ospite fisso al suo pianoforte, che allieterà la trasmissione con i suoi stacchetti musicali. Per quanto riguarda invece l'ospite che sarà intervistato, sarà Alessandro Tersigni, uno dei protagonisti de Il Paradiso delle signore, fiction tv in onda tutti i pomeriggi su Rai1 dalle 16. Spazio anche ai Dik Dik e all'attrice Ester Pantano.

