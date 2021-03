Carmelita D'Urso fa il pieno, share stellare per la prima serata di Canale 5

Francesco Fredella 29 marzo 2021 a

Barbara D'Urso fa brillare la prima serata di Canale 5. La conduttrice non si ferma. Anzi, raddoppia e fa il pieno di share ancora una volta: Carmelita chiude in bellezza Live, che torna a settembre. Il suo programma della domenica sera si conferma il talk leader con il 13.7% di media e picchi del 22% di share con 9 milioni di contatti sui social dove va in tendenza in trend topic Italia. Fazio, invece, si ferma al 11%-9.9%, Giletti al 5.8%-6.7%.

La grande esclusiva di Live della puntata di domenica 28 marzo è sicuramente l’intervista a Pina Auriemma, la cosiddetta maga del delitto Gucci (ucciso su commissione da sua moglie, Patrizia Reggiani, nel 1995 a Milano). Si tratta di un'intervista ripresa da decine e decine di siti di informazione e giornali. Poi l’ampio talk sui vaccini con le inchieste di Live, il caso Corona con sua madre Gabriella in studio per raccontare il dramma che sta vivendo suo figlio. "Temo che possa uccidersi in carcere", racconta la signora Gabriella. E' molto provata dopo il ritorno nel carcere di Monza dell'ex re dei paparazzi. Molti personaggi dello spettacolo lo stanno difendendo. Uno di questi è Adriano Celentano, che ha scritto una lettera aperta a Fabrizio Corona. Le sue parole hanno fatto da subito il giro della Rete.

D’Urso tornerà in autunno con Live. L’ha annunciato Mediaset con un comunicato ufficiale diverse settimane fa e la conduttrice l’ha ribadito dando appuntamento al pubblico. Intanto, Domenica Live si allunga con 4 ore di diretta con attualità e politica. Canale 5, in questo modo, fa il pieno di share ed assicura informazione e intrattenimento anche nel pomeriggio.

