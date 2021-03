Uomini e donne, Samantha nel mirino del calciatore Alessio: la tronista curvy ha fatto colpo

29 marzo 2021 a

Torna lunedì 29 marzo l'appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14,45. Protagonisti nella puntata appunto di lunedì 29 dovrebbero essere i due troni classici, vale a dire quelli di Massimiliano Mollicone e di Samantha Curcio, la tronista curvy che sta facendo molto discutere, anche e soprattutto sui social. Per quanto riguarda Massimiliano, sta iniziando a conoscere Eugenia e Federica, mentre con Vanessa sembra essersi creato un rapporto particolare. Relativamente a Samantha, invece, ha mandato via Roberto nelle ultime puntate andate in onda. Intanto sta conoscendo Alessio, il giovane calciatore romano che pare essere molto preso dalla tronista, e Ugo. Vedremo cosa accadrà e quali saranno gli sviluppi.

Sempre nella puntata di lunedì 29 marzo ci dovrebbe essere il confronto tra Luca, cavaliere del trono Over, con Angela ed Elisabetta. Tanti sono gli appassionati del dating show che seguono ogni giorno le dinamiche che si sviluppano in studio e nel corso delle esterne, senza dimenticare le polemiche innescate dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tra i protagonisti anche la veterana del programma, Gemma Galgani, la quale tornerà a puntare il dito contro la sua eterna rivale Tina Cipollari, non avendo gradito le dichiarazioni in cui l'opinionista diceva come la dama torinese fosse stata per anni l'amante di Walter Chiari. Frasi che appunto hanno mandato su tutte le furie Gemma Galgani, la quale in studio sarà protagonista di un nuovo acceso dibattito con la storica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi. Per quanto concerne l'altro personaggio del trono classico, Giacomo, il tronista è molto preso da Carolina: tra i due c’è una grande complicità e pare stia nascendo un sentimento forte. Al contrario, con Olga il feeling non pare essere scattato.

