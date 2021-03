Cecilia Rodriguez, ballo sexy con Ignazio Moser: lui non resiste e schiaffeggia il suo lato b | Video

29 marzo 2021 a

Continua ad andare a gonfie vele l'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo la crisi dell'estate 2020 la sorella di Belen e il figlio del grande ex ciclista postano frequenti scatti su Instagram che li vedono insieme sempre più innamorati. Nell'ultimo video pubblicato su Instagram, dove può contare su oltre 4 milioni e mezzo di follower, Cecilia fa vedere una scena inedita: la coppia che balla in barca con Ignazio che dà una pacca al lato b della fidanzata, incapace di resistere al fisico perfetto della Rodriguez.

Un siparietto simpatico, che Cecilia ha voluto pubblicare proprio per far capire l'intesa con Ignazio. Quest'ultimo si è lasciato andare a qualche piccola confessione in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo: "Aspirina (il jack russel di Cecilia, ndr) mette in riga i miei bovari - ha spiegato parlando di cani -. Se non li vuole, non li fa entrare in casa. Anche se è piccolina, ha un carattere molto dominante, un po' come Cecilia". Evidentemente Ignazio è costretto spesso a ingoiare qualche rospo pur di tenersi buona Cecilia, carattere decisamente esplosivo.

Domenica 28 marzo intanto Belen, sorella di Cecilia, è stata intervistata da Mara Venier nella puntata di Domenica In e ha parlato (anche) di figli e amori. A cominciare da Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino: "E' uguale al padre, ma di me ha preso l'intelligenza", ha affermato sicura. Per poi subito precisare: "Sto scherzando". Quindi ha aggiunto: "Mi auguro che almeno Luna Marie somigli a me, oppure sono destinata a fare figli che assomiglino ai padri", ha dichiarato. Successivamente ha parlato del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese: "E' stato un colpo di fulmine - ha raccontato - mi sono fidata di mio figlio Santiago che a un certo punto mi ha detto. Ti fa ridere, devi stare con lui". Fiducia ripagata alla grande, visto che con Spinalbese sta allargando la famiglia. Vedremo se presto anche Cecilia metterà su famiglia con Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la passione dopo la crisi e il presunto flirt di lui con la chef Caterina Bernal

