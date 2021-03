Al Bano, il figlio Yari avuto da Romina Power: dalla storia con Naike Rivelli al gossip su Asia Argento

28 marzo 2021 a

Al Bano, all'anagrafe Albano Carrisi, è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Un vero e proprio self made man, partito dal paesino pugliese di Cellino San Marco e trasferitosi a Milano con la volontà di diventare cantante. Obiettivo raggiunto, visto che ha collezionato successi dopo successi, senza dimenticare la sua terra d'origine. Per quanto riguarda la sua vita privata, Al Bano ha sposato Romina Power nel 1970, in uno dei matrimoni più famosi del mondo della musica, nonostante le rispettive famiglie non fossero d'accordo.

Fra i due ci sarà sempre una grande intesa, che si manifesterà non solo nella loro vita sentimentale ma anche professionale: la coppia infatti produrrà alcuni dei brani più famosi della musica italiana, prima fra tutte la grande hit Felicità. I figli di Al Bano avuti da Romina sono Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr, e come tutti sanno, la loro primogenita Ylenia fu la protagonista di un terribile avvenimento, uno dei gialli più celebri e che ancora oggi desta curiosità in tutto il mondo. Nel 1994 la ragazza scomparve, una tragedia che sarà anche calcata in maniera insistente dai media, e che porterà la coppia a dividersi nel 1999. Con la seconda moglie, Loredana Lecciso, Al Bano ha avuto anche Yasmine e Albano jr. Tornando a uno dei due figli maschi, Yari, ha avuto una storia molto chiacchierata con Naike Rivelli. I due si sono conosciuti nel 2015, quando erano entrambi impegnati nelle registrazioni di Pechino Express (in due squadre rivali). Tra loro è scoccato l’amore e Naike è rimasta incinta, tanto da dover lasciare subito il reality.

Purtroppo, come rivelato solo molto tempo dopo a Domenica Live, la figlia di Ornella Muti ha subito un aborto spontaneo. Nel 2017, la storia d’amore tra Yari e Naike si è conclusa. Dopo una relazione mai confermata tra Yari e Asia Argento, nell’estate 2020 ha comunicato su Instagram di essere fidanzato con Thea Crudi, una bellissima ragazza appassionata di musica e yoga. Ma anche questo amore è finito al capolinea.

