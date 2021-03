Gabriella Privitera, Fabrizio Corona avuto da Vittorio: gli altri figli sono Francesco e Federico

28 marzo 2021 a

Gabriella Privitera è la madre di Fabrizio Corona, vedova del giornalista Vittorio. Ha origini catanesi ed è la donna più osservata nella vita dell’ex re dei paparazzi. Gabriella è notoriamente molto riservata e dedita soprattutto alla cura della famiglia.

Il rapporto con Fabrizio Corona non è sempre stato rose e fiori, e c’è stato anche un periodo di totale distanza tra i due. Nel marzo 2021, a seguito dell’arresto del figlio che non ha ottenuto il differimento della pena che deve scontare, e che lo ha portato anche a infliggersi ferite per protesta e a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda per accertamenti, la madre si è sfogata via social, attraverso il profilo di Corona, prendendo le parti del figlio. Per quanto riguarda la vita privata, Gabriella ha appunto sposato Vittorio Corona, morto nel 2007 a soli 59 anni. Classe 1947, Vittorio Corona era un giornalista, che ha lavorato anche come caporedattore per Novella 2000, per la casa editrice Rizzoli e prima ancora come capocronista del quotidiano La Sicilia. Ha anche lavorato in tv, sia per la Rai sia per Mediaset. Dal marito ha avuto tre figli maschi: Fabrizio, Francesco e Federico Corona. Della professione del primo sappiamo tutto, mentre Francesco è un videomaker, con Federico che ha deciso di percorrere la strada del padre diventando giornalista professionista a 24 anni. Ha alle spalle importanti collaborazioni con alcune delle testate di punta su scala nazionale. Nel marzo 2019, ospite a Non è l’Arena, di Massimo Giletti, Gabriella Privitera ha parlato davanti alle telecamere dopo il ritorno in carcere del figlio Fabrizio: “Fino a 20 anni era un ragazzo normale, poi ha incontrato delle persone sbagliate. Ha conosciuto il dio denaro - ha sottolineato -. Prima di allora c’era un rapporto di stima reciproca poi lui si è allontanato da me perché, secondo lui, rappresento la sua coscienza". Ma ora è preoccupatissima per le sorti del figlio.

