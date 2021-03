Oroscopo del Corriere di lunedì 29 marzo 2021, le previsioni segno per segno

28 marzo 2021 a

Ecco l'oroscopo del Corriere per la giornata di lunedì 29 marzo 2021. Le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE Sbalzi d'umore, cambi improvvisi di programma e ripensamenti governano la giornata. Il punto è che volete sempre troppo dagli altri.

TORO Meglio tenere a bada l’orgoglio, visto che non vale la pena prendersela per qualcosa che è irrilevante. Lasciate perdere i dettagli insignificanti.

GEMELLI Questa giornata sarà di sicuro piena di sorprese eccitanti. Affrontatela con gratitudine e sarete stupiti dalle tante cose che potrebbero accadere.

CANCRO Cercate di organizzare la giornata al meglio e soprattutto fate attenzione a possibili errori di distrazione. Rischiate di fare un grave errore.

LEONE Tra scadenze, spese e qualche imprevisto i soldi sembrano non bastano mai. Ma se siete felici della vostra occupazione, tenetevela stretta.

VERGINE Potrete vivere momenti di grande euforia in amore grazie alla benevolenza di Venere. Attenzione però a non cedere alla tentazione di altri flirt.

BILANCIA State attenti a non spendere troppe energie arrabbiandovi per le piccole cose, anche perché di sicuro non sarà la giusta soluzione per i vostri problemi.

SCORPIONE Vi ritrovate a dover rimediare ad un lavoro fatto non proprio al meglio. Senza nicchiare, rimboccatevi le maniche e correggete il tiro in silenzio.

SAGITTARIO Oggi potresti ricevere dei messaggi da ogni dove. Questo potrebbe risultare travolgente, specialmente se non ci sei abituato, ma di sicuro ti farà piacere.

CAPRICORNO Potresti essere entusiasta di una bella idea oggi, ma sfortunatamente nessun altro potrebbe esserlo. Così finirete per chiedervi cos’altro potervi inventare.

ACQUARIO Le ricompense del duro lavoro e della dedizione potrebbero finalmente essere in arrivo. Potrete sperimentare la sensazione di appagamento.

PESCI Lasciate una volta per tutte in soffitta gelosie e sospetti. Il vostro partner è arrivato al limite della pazienza e non ne può più della vostra diffidenza.



