L'Eredità, Roberta torna campionessa: ma alla Ghigliottina non brilla nella Danza

Torna campionessa la musicista Roberta, nella puntata di domenica 28 marzo de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Roberta ha battuto al Triello il campione uscente Carlo e Marco, già vincitore in queste puntate di solidarietà, con l'eventuale bottino devoluto in beneficenza. Roberta si è così presentata al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Dopo le parole Strada, Figura, Teatro, Con me, Pioggia tale montepremi si è ridotto a 52.500 euro. Roberta ha optato per la soluzione Quinta. Parola che tuttavia non si è rivelata vincente. Insinna ha quindi spiegato come di consueto il ragionamento per far arrivare la campionessa al termine esatto. La chiave della Ghigliottina era quindi Danza.

In questi giorni appunto i campioni de L'Eredità cercano di dare "Aiuto morale e materiale". I soldi vinti da qualsiasi concorrente alla Ghigliottina andranno infatti alla Comunità di Sant'Egidio. Una iniziativa che andrà avanti fino alla puntata di Pasqua del 4 aprile. E senza dubbio tale iniziativa porterà ancora più appassionati al programma, sempre più seguito dal pubblico. Ogni sera, infatti, oltre 5 milioni di telespettatori seguono la trasmissione condotta da Flavio Insinna con i concorrenti che si sfidano tra domande di cultura, attualità, costume, musica, sport e tanto altro ancora, oltre che prove di logica, come appunto l'ultimo gioco, la Ghigliottina.

Qui la regola è semplice: un minuto di tempo per indovinare il termine che accomuna cinque parole che sono il risultato di cinque coppie di parole affini. Chi indovina il termine corretto si porta a casa il montepremi accumulato nel corso della puntata, che non può essere superiore a 250.000 euro. Il nuovo campione Carlo ci riproverà nella puntata di domenica 28 marzo, sempre su Rai1 dalle 18,45. Relativamente al rientro di Martina Crocchia, sexy campionessa delle ultime settimane, è probabile che tornerà nei prossimi giorni, forse con il campione dei campioni, Massimo Cannoletta. E chissà se ci sarà questa sfida, sarebbe davvero imperdibile.

