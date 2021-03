Nicolò Zenga, pace fatta con il padre Walter: l'amore con Marina Crialesi nato su Instagram

28 marzo 2021 a

Nicolò Zenga è un imprenditore, noto al grande pubblico perché figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale, Walter. Si tratta del primo dei due figli che Zenga ha avuto da Roberta Termali. Nato a Osimo in provincia di Ancona nel 1979 e fratello maggiore di Andrea che invece ha 27 anni, i suoi genitori si sono fidanzati un poco prima che nascesse Nicolò e sono rimasti insieme fino al 1997. Il fratello Andrea è stato recentemente un concorrente del Grande Fratello Vip 5, e proprio all'interno della casa più spiata d'Italia ha trovato la fidanzata, Rosalinda Cannavò.

Nicolò è un imprenditore ed è il vicepresidente e Sales area manager presso Imt srl, una società nella quale sostanzialmente lavora dal 2008. Si tratta di una società che si occupa di progettazione e realizzazione di perforatrici idrauliche. Per quanto riguarda la sua vita privata, da qualche mese il 31enne è fidanzato con Marina Crialesi. Lei è una attrice nota per la sua partecipazione alla soap Un posto al sole. Sembrerebbe che inizialmente, nessuno dei due sapesse chi fosse l’altro visto che Marina non segue il calcio, mentre Nicolò non segue la soap di Rai3. Secondo i bene informati, Nicolò avrebbe trovato il profilo di Marina scorrendo la sua home di Instagram e vedendo una sua bella foto pare abbia deciso di mettere un cuore.

Marina avrebbe così apprezzato e ricambiato, rispondendo ad una Stories di Nicolò. Da li è poi partita una chat e dopo due giorni i due si sono incontrati a Roma. I due stanno insieme ufficialmente dal 7 novembre 2020. Recentemente Nicolò ha parlato della nuova fidanzata del fratello Andrea, Rosalinda Cannavò: "Lei mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Ma voglio conoscerla", ha sottolineato di recente.

