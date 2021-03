Francesca Michielin, dalla relazione con Ramiro Levy all'uomo ideale Alberto Angela

28 marzo 2021 a

a

a

Francesca Michielin è una cantante giovanissima ma già con tanta esperienza, sicuramente tra le più amate dal pubblico. La svolta nella sua carriera già a 16 anni, quando nel 2011 ha vinto l'edizione di X Factor. Da lì l'ascesa costante, fino a quest'anno, con la partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Fedez, con il brano Chiamami per nome.

Nata il 25 febbraio 1995, sotto il segno dei Pesci, a Bassano del Grappa, Francesca Michielin è fin da bambina attratta dalla musica. All’età di 9 anni ha iniziato a studiare pianoforte, e a 12 si è dilettata anche con il basso. Nello stesso periodo ha cominciato anche a cantare. Pochi anni dopo, nel 2011, ha appunto preso parte a X Factor 5 e il suo talento è sbocciato davanti al pubblico di tutta Italia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Francesca non ha mai fatto segreto che la sua prima canzone sarebbe nata proprio per un amore non corrisposto.

Rimonta di Fedez e Michielin: secondo posto. Il Codacons: "Appello Ferragni ha violato par condicio"

In una vecchia intervista a Vanity Fair ha rivelato: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto. Forse ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene. Col senno di poi ho imparato che sì bisogna condividere, ma anche lasciare andare", ha spiegato. Negli anni successivi è sempre stata molto riservata, ma è emerso come abbia avuto una presunta storia con Ramiro Levy, chitarrista della band dei Selton. Sebbene non ci sia mai stata nessuna conferma da parte dei due, sembra che siano stati insieme per un po’, ma nel 2021, sempre secondo Vanity Fair, pare che la loro storia sia finita. Sappiamo però che l’uomo ideale per lei è Alberto Angela, tanto da avere una coperta con la sua faccia.

Il grande Piero Angela con Alessia Marcuzzi, Francesca Michielin e Fedez da Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.