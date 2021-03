Fedez, dalla storia con Giulia Valentina alle nozze con Chiara Ferragni: i figli Leone e Vittoria

28 marzo 2021 a

Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, è uno dei cantanti più famosi e amati dal pubblico, non soltanto per le sue qualità. Fedez infatti è noto anche per il suo matrimonio con fashion blogger più famosa al mondo, Chiara Ferragni. E' legatissimo a sua madre che fin dai suoi esordi è anche sua manager. Ha rivelato di aver provveduto economicamente a sanare i debiti della sua famiglia: “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo", ha raccontato in una vecchia intervista a Grazia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Fedez ha avuto una lunga storia con Giulia Valentina, web influencer piuttosto nota nel mondo dei social, a cui è stato legato per oltre un anno. In seguito, ha avuto una relazione con la dj australiana Tiger Lily, interrotta dopo alcuni mesi. Dal 2016 l'amore con Chiara Ferragni.

E' nata Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni. L'annuncio su Instagram

Nel giugno 2017 la romantica proposta di matrimonio durante un suo concerto all’Arena di Verona, e poco tempo più tardi i due hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

Il 19 marzo 2018 è nato il piccolo Leone e il 1 settembre dello stesso anno i due sono convolati a nozze, con un matrimonio a Noto che ha catalizzato l’attenzione dei media per settimane. Al piccolo, il rapper ha dedicato una canzone: Prima di ogni cosa. Il 1 ottobre 2020 Fedez ha comunicato insieme alla moglie, con un post su Instagram, la seconda gravidanza dell'imprenditrice digitale. Stavolta è nata una bambina. Il 23 marzo 2021 è venuta infatti alla luce la piccola Vittoria, come reso noto ovviamente con una foto su Instagram. In passato, il cantante ha raccontato che per farsi perdonare dalla Ferragni dopo una lite, le ha inviato 600 rose.

